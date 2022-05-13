В Иркутске в результате пожара полностью сгорела сцена ТЮЗа

В Иркутске полностью сгорела сцена Театра юного зрителя, передает "Интерфакс-Сибирь".

"Она располагалась в здании, пристроенном к Театру юного зрителя в 1920-е годы, и не представляла исторической ценности. Проектом реставрации ТЮЗа его планировалось снести и на этом месте построить современную сцену. Затем пожар перекинулся на основное историческое здание. Тушение осложняли пустотные перекрытия, пламя быстро под ними распространялось", – сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в неэксплуатируемом здании рядом с ТЮЗом произошел пожар, который перекинулся на театр, у него началась рушиться крыша, и огонь попал на второй этаж.

Правительство отметило, что в скором времени здание обследуют специалисты и определят очередность выполнения реставрационных работ.

Добавим, здание ТЮЗа, построенное в конце XIX века, является объектом культурного наследия. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства о противопожарной безопасности

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