Поджог? Подробности о масштабном пожаре в центре Иркутска

Пожар в центре Иркутска начался ранним вечером. Изначально загорелось двухэтажное здание. В нескольких метрах от него располагается исторический объект – здание Театра юного зрителя.

И пожарные пытались его отстоять. Однако пламя разрасталось. В итоге, площадь составила около 1000 квадратных метров.

Огонь все же перешел на кровлю Театра юного зрителя. Здание не эксплуатировалось с 2006 года. Но по некоторым данным, в городе планировали взяться за его реконструкцию, проект был уже готов. Пожарные борются с огнём через оконные проёмы, а кроме того проливают старинное строение сверху, через кровлю. Ситуацию осложняет то, что в здании театра – деревянные лестницы и перекрытия. В одном из соседних домов, тем временем, пропал свет. Возможно, на каком-то из участков пламя задело и линию электропередач.

Когда со стихией удастся справиться, дознавателям предстоит установить, что стало причиной возгорания. Версии разные, нельзя исключать даже вариант поджога. Старинный театр – в центре города, здесь ценен каждый квадратный метр.

Поджоги, как способ освободить дорогостоящие сотки в центре городов, действительно весьма распространенное явление во многих регионах. Ярким примером можно назвать Томск – город, который славится своим "деревянным" историческим центром. Здесь было несколько волн пожаров. Первая – еще в 2004.

2011 год – в огне оказались несколько памятников деревянного зодчества. Тогда местные чиновники открыто называли причины, по которым горят дома. То, что они находятся в самых лакомых местах города.

Еще одна история – жуткий пожар в Ростове на Дону. Он возник неожиданно и распространился в считанные минуты.

Тогда сгорели 120 домов. Многие имели архитектурную ценность. Люди остались без крыши над головой. И сами едва спаслись. В результате пожара пострадали почти 700 человек, сообщалось об одном погибшем.

По словам жителей, незадолго до пожара квартал обходили неизвестные люди и предлагали выкупить их участки земли по стоимости вдвое ниже рыночной. В случае несогласия людям угрожали поджогами. Якобы, прикупить дорогостоящие сотки хотела крупная строительная компания.

Стало ли здание иркутского ТЮЗа очередным в списке огненных покушений, или это трагическое стечение обстоятельств, короткое замыкание или чьё-то неосторожное обращение с огнём – пока говорить рано, наверняка все эти версии проверят дознаватели.

Сейчас пожарные продолжают борьбу за театр, но остановить распространение огня пока не выходит.

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