В Татарстане произошло смертельное ДТП с "КамАЗом"

В Азнакаевском районе Татарстана в результате столкновения микроавтобуса и грузовика погиб человек, еще один человек госпитализирован.

Как передает "Интерфакс", водитель микроавтобуса Fiat уснул за рулем и столкнулся с впереди едущим прицепом "КамАЗа".

В результате ДТП погиб пассажир Fiat, водителя микроавтобуса госпитализировали в больницу с различными травмами.

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