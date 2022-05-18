Кадыров поставил Шольцу диагноз и сказал, чего боится

Гостем марафона "Новые горизонты" просветительского общества "Знание", трансляцию которого ведут канал "Россия 24" и платформа "Смотрим", стал глава Чечни. Рамзан Кадыров ответил на многочисленные вопросы участников форума, а также высказал свое мнение о происходящем в мире.

В частности, Кадыров сказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "ведет себя как шизофреник", а не как руководитель государства.

"Ему не интересны мировые правила", – пояснил он свое мнение.

Кроме того, глава Чечни назвал "смешными" антироссийские санкции Запада как в его отношении, так и в отношении членов его семьи.

"Моя жена и мои замужние дочери никогда не участвовали в политике, нигде не работали. И все-таки они ввели против них санкции. Просто хотят напугать нас", – сказал Рамзан Кадыров.

При этом он признался, что боится только санкций Всевышнего и президента России Владимира Путина. "Остальное все ерунда", – убежден глава Чечни.

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