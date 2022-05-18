В белгородском селе в результате обстрела повреждены четыре жилых дома

В Белгородской области при обстрелах села Безымено повреждены четыре жилых дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как передает "Интерфакс", в результате обстрела белгородского села повреждены четыре жилых дома, в них выбиты окна и сломаны заборы. На территории одного участка разрушена хозяйственная постройка. Как отметил Вячеслав Гладков, сегодня в селе приступят к восстановлению повреждений.

Напомним, 17 мая было обстреляно со стороны Украины село Безымено Грайворонского городского округа. В результате произошедшего местный житель получил ранение легкой степени тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Глава региона добавил, что в результате обстрелов была нарушена линия электропередачи в селе Безымено, передает ТАСС.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.