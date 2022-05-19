В белгородском селе 14 домов получили повторные повреждения после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Солохи повторно получили повреждение четырнадцать домов в результате обстрелов со стороны Украины, передает РИА Новости.

Напомним, 18 мая было обстреляно белгородское село Солохи, в результате чего пострадал один человек, жителя доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Также были повреждены строения. СК возбудил уголовное дело после обстрел сел в Белгородской и Курской областей.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что всего предстоит восстановить 59 домов.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.