24 итальянских дипломата высылаются из России

Россия в ответ на действия Италии вышлет 24 итальянских дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об ответных мерах на высылку 30 российских дипломатов послу Италии в Москве Джорджо Стараче было объявлено 18 мая. Для этого он был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, пишет РИА Новости.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о высылке 30 российских дипломатов в начале апреля. Он объяснил это решение "вопросами национальной безопасности".

Ранее Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в России. Они должны покинуть страну в двухнедельный срок.

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