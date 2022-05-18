Западные кураторы вывозят с Украины все, что представляет ценность

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который транслировали канал "Россия 24" и платформа "Смотрим", отметила "стремление западных кураторов вывезти с территории Украины все, что может представлять хоть какую-то ценность".

Так, дипломат обратила внимание на проработку Вашингтоном планов по вывозу продовольствия и зерна с Украины якобы для снижения цен на мировых рынках.

По словам Захаровой, это – политика разграбления Украины и лишения последнего у ее граждан, а то, что останется от этого "пиршества" самим украинцам, "Вашингтон вообще не волнует".

"Может, пора опомниться и понять, что сейчас вас лишают последнего – вашего продовольствия, вашего зерна, результата ваших трудов?" – задала вопрос Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что на фоне заявления Запада о надвигающемся голоде украинское продовольствие направляется вовне – на территорию стран НАТО. За это с Украиной расплачиваются не деньгами, а оружием, чтобы они себя еще и убивали, обратила внимание Захарова.

"Нет, это не неонацизм. Потому что тогда такого придумать не смогли. Это что-то еще более страшное", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерении забрать из украинских хранилищ 20 миллионов тонн зерна, чтобы "добиться снижения цен по всему миру".

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