США и их партнеры по НАТО делают все возможное, чтобы конфликт на Украине затянулся и стал более кровопролитным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий​​​, сделать противосияние как можно более кровопролитным", – сказала Захарова в ходе брифинга, который транслировали телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По ее словам, более 30 государств, преимущественно члены Североатлантического блока, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов. Они опасаются полного поражения украинских вооруженных сил. По мнению Захаровой, поставки западного вооружения Киеву – это не помощь, это "пособничество изничтожению страны, которая называется Украина", поскольку в ходе боевых действий страдают и погибают сами украинцы.

Ранее сенат США одобрил инициативу о выделении Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

Также, по словам Захаровой, США пытаются привлечь все больше стран к введению антироссийских санкций, при том, что на Западе уже признали: рестрикции вредят им самим.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главной ее целью президент РФ Владимир Путин назвал защиту мирных граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

С начала спецоперации прошло несколько раундов переговоров между РФ и Украиной. Москва предложила проект соглашения об урегулировании ситуации. Киев сначала выразил согласие с его положениями, но затем отказался от договоренностей. Как отмечает российский МИД, сейчас переговоры приостановлены по инициативе Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров только если Россия вернет ему территории, освобожденные с начала спецоперации.

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