Вместо ответа на злободневный вопрос Блинкен сказал: "Доброе утро"

Нетрадиционно отреагировал госсекретарь США Энтони Блинкен на просьбу СМИ прокомментировать данные о блокировке Турцией переговоров о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции.

"Доброе утро", – сказал он в ответ на этот вопрос журналистов.

18 мая планировалось обсудить заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Это ознаменовало бы начало процесса приема в альянс, передает ТАСС.

Однако, как сообщили западные информагентства, Турция заблокировала начало этих переговоров. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ждет от НАТО понимания по вопросам своей безопасности.

Анкару не устраивает отношение Финляндии и Швеции к Рабочей партии Курдистана, которая в Турции считается террористической, напоминает "Россия 24".

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