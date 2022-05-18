Под Саратовом найдено тело девушки с ножевыми ранениями

В Саратовской области возле частного дома обнаружено тело молодой женщины с ножевыми ранениями, сообщает "Федеральное агентство новостей".

По данным регионального управления СК России, тело было найдено 18 мая на улице Космонавтов в поселке Духовницкое. Сотрудники полиции обнаружили на теле признаки насильственной смерти, на шее и плече были колото-резаные раны.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, 32-летний супруг погибшей задержан по подозрению в совершении преступления. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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