В доме под Саратовом нашли 27-летнюю девушку с перерезанным горлом

В Саратове тело 27-летней девушки с перерезанной шеей нашли в частном доме. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, трагедия случилась накануне, 23 мая, в Ивантеевском районе. На место преступления прибыли сотрудники правоохранительных органов. На теле убитой были обнаружены колото-резаные раны в области шеи.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство". Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 42-летний местный житель. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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