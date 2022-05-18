Как студень превратился в смертельный яд

Смертельный товар: суд в Иванове отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя и бригадира цеха, которые занимались производством холодца. По версии следствия, студнем, который выпускали коммерсанты на своем предприятии, серьезно отравились 16 человек из Москвы, Вологодской, Ярославской и Архангельской областей. Двое человек скончались.

Поход в магазин "Удача" для одной семьи из поселка Великое, что в Архангельской области, стал последним. Купленный на ужин студень в прямом смысле принес смерть в их дом.

Съели немного. Но жуткие боли в животе и рвота начались через час, рассказывает брат погибшей Юрий Жилин. Сестра позвонила, моля о помощи. Юрий сорвался с работы и приехал. Спасти родственников не удалось.

Такой же холодец за ужином съела и семья Сидоровых. Пенсионеры чудом остались живы. Говорят, хватило двух ложек. А потом резко закружилось голова, и потемнело в глазах. Если бы не дочь Катерина, пожилые люди в лучшем случае могли оказаться в реанимации.

Магазин "Удача", где продавали опасный продукт, сейчас закрыт. На двери железный засов. После случившегося возбудили уголовное дело.

Оказалось, студень изготовили в конце апреля в городе Иваново. Холодец в упаковках из цеха поставляли в разные регионы. Как выяснили следователи, по всей стране отравились сразу 16 человек из Архангельской, Вологодской, Рязанской, Ярославской областях и в Москве. Пробы студня отдали на экспертизу. В них нашли излишки ядовитого вещества.

"В пробах пищевой продукции "Студень премиум" обнаружено превышение норматива нитрита натрия", – пояснила ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области Екатерина Журавель.

Кроме, так сказать, ядовитого холодца, в ассортименте компании – свиные деликатесы, рулеты, колбасы. Громкий заголовок на сайте со словами "Мы смотрим в будущее" сейчас вряд ли воодушевляет потенциальных покупателей.

У отравившейся семьи будущего больше нет. По мнению врачей, большое количество нитрата натрия в продукте действительно может убить: это вещество действует на нарушение дыхательной транспортной функции, страдают печень, почки, весь организм, человек начинает задыхаться.

Нитрат натрия могли использовать в качестве консерванта, считают специалисты. Почему доза в продукте была превышена, выяснят следователи. Они уже осмотрели цех по производству мясной продукции в Иванове. Сейчас он опечатан, работы временно приостановлены.

Индивидуальному предпринимателю и бригадиру цеха, которые осуществляли предпринимательскую деятельность по изготовлению мясных продуктов, предъявлено обвинение. Судом в их отношении избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В компании считают отравление нелепой случайностью. Мол, за 20 лет работы нареканий не было. Сотрудников больше всего заботит их судьба. Если компанию закроют, они лишатся работы.

Владельцу предприятия грозит до шести лет колонии, если его вина будет доказана в суде. Не исключено, что отвечать за отравленный студень придется и тем, кто непосредственно участвовал в его производстве.

Если раньше массовые отравления со смертельным исходом зачастую были связаны с алкоголем, то сегодня получить опасную дозу можно, употребив в пищу любой продукт из потребительской корзины.

В отдельных случаях, даже читая состав, нельзя быть уверенным в качестве. Жители поселка Великое, где погибла семейная пара, холодец теперь предпочитают не покупать, а готовить самостоятельно.

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