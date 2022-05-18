В Челябинской области 9-летняя девочка умерла в школе

В Челябинской области следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 9-летней девочки во время общешкольного мероприятия, передает ТАСС.

18 мая 2022 года в Миассе скончалась девочка в одной из школ, информация поступила в правоохранительные органы.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, девочка скончалась во время проведения общешкольного мероприятия. При жизни ребенок страдал заболеванием", – говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По факту произошедшего устанавливаются обстоятельства произошедшего, судмедэксперты устанавливают причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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