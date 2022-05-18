В Пентагоне прокомментировали ультиматум Турции

Высокопоставленный представитель Пентагона не подтвердил появившуюся в прессе информацию о том, что Турция в обмен за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО выдвинула ряд требований.

В их числе ряд СМИ называл отмену европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включение в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снятие американских санкций за покупку российских систем ПВО С-400, передает РИА Новости.

"Я не могу подтвердить достоверность этого списка", – сообщил представитель Пентагона.

Между тем, советник турецкого президента по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что прогресс в вопросе о вступлении в НАТО этих стран возможен только в случае, если будут учтены национальные интересы Турции в области безопасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкару не устраивает отношение этих стран к Рабочей партии Курдистана.

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