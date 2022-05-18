Оттава возмущена решением Москвы

Власти Канады отреагировали на закрытие российского корпункта радиовещательной компании CBS. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал такое решение неприемлемым.

Канадский политик считает, что действие российской стороны — это попытка не дать CBS сообщать о фактах. Трюдо на своей странице в соцсети указал на то, что журналисты должны работать в безопасности, быть свободными от угроз, вмешательства и цензуры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о закрытии корпункта CBS. Такое решение является ответным на действия Оттавы. Также Москва аннулирует аккредитации и визы канадских журналистов.

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