Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович призвал по примеру Турции блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Глава государства настаивает, что Загреб должен исходить прежде всего из своих национальных интересов. В частности, отстаивать права хорватов, которые проживают в Боснии и Герцеговине и ограничены там в возможностях занимать высокие посты.

Миланович намерен добиться сначала пересмотра боснийских законов, а уже потом голосовать за расширение НАТО.

Президент Хорватии подчеркнул: если парламент поддержит заявки Швеции и Финляндии, это будет актом против самой Хорватии. Если парламент ратифицирует эту инициативу молча, Хорватия пожертвует "единственное фамильное серебро", то есть единственный рычаг воздействия, имеющийся у страны для решения собственных проблем.

Ранее рассмотрение заявок Швеции и Финляндии блокировала Турция, которая, как и Хорватия, входит в НАТО.

У Анкары есть ряд претензий к Хельсинки и Стокгольму по поводу курдов. А также – целый список требований к хозяевам альянса – США. Это и отмена санкций за покупку у России комплексов С-400, и поставки американских истребителей F-35 и F-16.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Нью-Йорк обсуждать все это с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тот пообещал учесть озабоченности Анкары. Чавушоглу по итогам беседы заявил о подготовке встречи президентов Эрдогана и Байдена.