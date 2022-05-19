Обезьянья оспа стремительно распространяется по миру

Обезьянья оспа угрожает миру. 7 случаев заражения вирусом подтвердили в Испании. Еще 22 пациента – под подозрением. Всех их обследуют врачи. Всего, по данным местного Минздрава, в больницы Мадрида в последние дни обратилось порядка 50 человек.

Первые случаи заболевания оспой приматов фиксируют и в Британии, сообщает медиаплатформа "Смотрим". Один заболевший – в Лондоне, другой — на юго-востоке Англии. Общее число заболевших в стране достигло 9 человек.

Есть инфицированные в Португалии и в США. Как сообщают местные врачи, в Соединенных Штатах оспой обезьян заболел мужчина, который недавно совершил поездку в Канаду. Сейчас медики проверяют всех, с кем контактировал американец.

А между тем, ВОЗ заявили, что пока поводов для паники нет. Риски дальнейшего распространения болезни, по словам экспертов, минимальны. Людям медики советуют избегать контактов с больными приматами и воздерживаться от употребления в пищу мяса диких животных.

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