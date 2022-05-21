ВОЗ отчиталась о случаях заражения оспой обезьян

Около 80 случаев заражения человека оспой обезьян были подтверждены Всемирной организацией здравоохранения, еще по пятидесяти специалисты проводят расследование. Вспышка заболевания произошла в 11 странах, которые не являются эндемиками. ВОЗ и ее партнеры сейчас работают над изучением причин возникновения этого заболевания.

Оспа обезьян распространяется при тесном контакте с инфицированными, поэтому существует риск заболевания у медицинских работников и их близкого окружения, отмечает ТАСС.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается человеку от животных и между людьми. Большинство заболевших выздоравливают за несколько недель, однако возможны осложнения. Среди симптомов: лихорадка, сыпь, головная и мышечная боли, увеличение лимфоузлов и истощение.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле-мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время вирус был обнаружен в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.

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