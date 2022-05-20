Оспа обезьян: речь о возвращении к вакцинации пока не идет

ВОЗ 20 мая собрала экстренную встречу для обсуждения вспышки оспы обезьян. За последние сутки первые случаи этой редкой вирусной инфекции выявлены во Франции, Германии и Бельгии. Болезнь уже пересекла океаны и добралась до США, Канады и Австралии. Ее обнаружили уже в 11 странах. Больше всего случаев в Великобритании, которая первой сообщила о вспышке оспы обезьян. Насколько опасен этот вирус, и кто в зоне риска?

Всемирная организация здравоохранения встревожена внезапным распространением по миру редкого заболевания – оспы обезьян. Инфекция родом из Центральной и Западной Африки, передается контактным и воздушно-капельным путем, инкубационный период может растянуться на три недели. Оспа обезьян сопровождается появлением сыпи на всем теле, после которой часто остаются рубцы. Болезнь обычно протекает в легкой форме, но летальность составляет от 1 до 10 процентов.

"Первоначально этот вид оспы встречался только у обезьян, но в какой-то момент болезнь начали фиксировать и у людей, особенно в Африке. Она может передаваться от человека к человеку, но такие случаи фиксируются очень редко", – отмечает сотрудник Института тропической медицины в Антверпене Патрик Соэнтьенс.

"Заразность не очень высокая, она требует тесного контакта с больным, возбудитель болезни может быть в глотке. То есть при кашле вирус также может передаваться", – объясняет руководитель Отделения микробиологии клинической больницы "Сан-Карлос" Альберто Дельгадо.

Случаи заболевания уже выявлены в нескольких странах на разных континентах. В Европе это Бельгия, Германия, Великобритания, Португалия, Франция, Италия, Швеция и Испания. Причем испанские врачи сообщают о том, что вирус оспы обезьян появился в Мадриде еще в середине апреля. Сейчас там под наблюдением находится 29 человек, у семерых из них диагноз подтвердился.

"Все эти больные заразились оспой обезьян в Мадриде. Они не ездили в Африку, где распространен этот вирус, и они не ездили в страны, в которых были зарегистрированы первые случаи, в Великобританию и Португалию", – рассказывает заместитель директора по надзору за общественным здравоохранением автономного сообщества Мадрид Арасели Арсе.

Власти Португалии сообщили о 20 подозрительных пациентах, диагноз подтвердился у пяти человек. В Великобритании официально заявлено об 11 инфицированных. Эксперты не исключают, что реальные цифры могут быть больше, но пока это только предположения.

В Британии как минимум четыре случая заражений приходится на Лондон. Один из пациентов сейчас находится в госпитале Святой Марии. Власти утверждают, что причины для паники нет, риск для населения страны минимальный, но в то же время, относятся к ситуации предельно серьезно.

Установлено, что в четырех эпизодах заражение произошло среди мужчин-гомосексуалистов, вступавших друг с другом в интимные отношения. Из Великобритании болезнь уже перекочевала на Австралийский континент.

"Человек, у которого был диагностирован вирус, прибыл из Лондона. Он плохо чувствовал себя еще до вылета и здесь сразу же обратился за медицинской помощью", – говорит главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Канаде и США. Два человека заболели в канадской провинции Квебек. В США первый пациент обнаружился в штате Массачусетс.

"Это действительно необычный случай – ведь пациент не путешествовал и не контактировал с животными, которые известны как переносчики болезни", – признает заместитель начальника отдела инфекционного контроля Массачусетской больницы общего профиля Эрика Шеной.

Возможный случай заболевания сейчас расследуют в Нью-Йорке.

Наибольшую опасность инфекция представляет для тех, кто никогда не делал прививку от обычной оспы. В мире всеобщую вакцинацию от оспы прекратили еще в конце прошлого века. Масштабы неожиданной вспышки до конца не ясны, но некоторые страны, в том числе Великобритания, уже заявили о закупке вакцин.

"Сегодня утром я проинформировал министров здравоохранения G7 о том, что нам известно на данный момент. Большинство случаев легкие, и я могу подтвердить, что мы закупили дополнительные дозы вакцин, которые эффективны против оспы обезьян", – сообщает министр здравоохранения и социального обеспечения Великобритании Саджид Джавид в соцсетях.

Российские ученые считают, что пока не стоит говорить о возвращении к вакцинации.

"Я думаю, сейчас смысла нет. Надо детально установить, до конца. Очень много подозрительных случаев. Неясны пути передачи. Ну, может быть, где-то там, в Африке, может быть, в Нигерии, где больше случаев. На ограниченной территории. Ну здесь прививка та же самая, что и от натуральной оспы – другой прививки нет. Вакцина, которая действует от обычной натуральной оспы, она же будет эффективна и против оспы обезьян", – указывает академик РАН, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

В России решено усилить санитарный контроль на границе. Научно-исследовательский центр "Вектор" сообщил о создании специальных тестов, которые можно будет применять в нелабораторных условиях, прямо у постели больного.

"Симптомы у заболевших похожи на те же симптомы, как у людей, которые раньше болели натуральной оспой. Начальный период, до первых пяти дней, характеризуется лихорадкой, интенсивной головной болью, воспалением лимфоузлов. А в течение одного-трех дней после появления лихорадки появляется сыпь. Собственно, наличие сыпи не позволяет поставить диагноз. И диагноз должен ставиться в том числе с использование лабораторных средств диагностики", – разъясняет заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству, ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор", кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

Ученые обращают внимание на то, что оспа обезьян все-таки не столь заразное заболевание, и его не следует сравнивать с той опасностью, которую принес миру COVID-19, но при этом оно все равно требует пристального внимания.

"Нам действительно нужно лучше понимать масштабы распространения обезьяньей оспы в африканских странах, чтобы понимать, какую опасность представляет вирус и насколько велик риск распространения", – заявляет технический руководитель по реагированию на COVID-19, представитель Программы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Мария Ван Керкхове.

В Центральной и Западной Африке оспа обезьян считается эндемическим заболеванием, то есть носит локальный характер. Но как проявит себя вывезенная в другие страны инфекция – пока еще открытый вопрос. Известно, что предыдущие случаи заражений этим видом оспы в Европе не приводили к масштабному распространению инфекции.

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