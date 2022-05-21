Новая пандемия? Обезьянья болезнь распространяется среди людей

Около 80 случаев заражения оспой обезьян в мире подтверждены, по 50 ведется расследование. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Заболевание выявлено уже более чем в десяти странах, в основном в Западной Европе. Насколько опасно это заболевание и как планируют бороться с его распространением?

География заражения людей оспой обезьян продолжает расширяться. Список стран с подтвержденными случаями заболевания пополнился Португалией и Израилем. Основной очаг приходится на Западную Европу. Немецкие эксперты заявляют, что это самая крупная вспышка оспы обезьян на континенте. Однако уточняют — поводов для беспокойства пока нет.

"Мы не ожидаем второй пандемии. Заражение носит ограниченный характер. Конечно, заболеют еще больше людей. Мы предполагаем, что сейчас в Европе происходят так называемые тихие инфекции. Но мы надеемся, что сможем сдержать их с помощью стратегии изоляции и отслеживания контактов, чему мы научились во время пандемии коронавируса", — прокомментировал главный врач-инфекционист клиники "Швабинг" Клеменс Вендтнер.

Оспа обезьян до недавнего времени встречалась, как правило, в тропических лесах Центральной и Западной Африки. Болеют ей в основном жители сельской местности, которые часто контактируют с зараженными животными. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от грызунов и приматов, а между людьми он распространяется ограниченно.

"С 2017 года в Нигерии было 558 случаев оспы обезьян. Летальных случаев — менее десяти процентов. В целом заболевание протекает в легкой форме, но в одном случае из десяти может быть и тяжелая, с вероятностью летального исхода", — сообщил глава Центра по контролю над заболеваниями Нигерии Ифедайо Адетифа.

Случаи, выявленные в европейских странах, региональное бюро ВОЗ назвало нетипичными, поскольку только один заболевший посещал Африку. В организации также отметили, что большинство заражений приходится на мужчин, у которых были однополые сексуальные контакты. Так, в бельгийском Антверпене распространение заболевания связывают с так называемым фетиш-фестивалем. После него было выявлено три случая заражения.

"Что необычно, вирус затронул сразу несколько городов и даже континентов. С чем это связано, пока непонятно. Также необычно то, что большинство заболевших не были в Африке и не контактировали с животными, привезенными оттуда", — отметил представитель Американского общества тропической медицины и гигиены Дэниэл Бауш.

Сотрудник одной из лабораторий обратил внимание на то, что пока неизвестно, кто является нулевым пациентом. По словам специалиста, пока не о чем беспокоиться, поскольку болезнь имеет довольно низкую скорость передачи среди людей.

У большинства инфицированных заболевание протекает в легкой форме. Основные симптомы: характерная сыпь, лихорадка, головные и мышечные боли. Риск тяжелого течения болезни — у детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают: вакцинация против натуральной оспы на 85 процентов эффективна и в случае оспы обезьян. Так, в Великобритании уже прививают тех, кто тесно контактировал с заболевшими. А власти Испании планируют закупить тысячи доз вакцины.

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