АПЛ "Казань" отработала погружение на максимальную глубину

В Баренцевом море многоцелевая атомная подводная лодка с ракетами проекта 885М "Ясень-М" "Казань" отработала погружение на максимальную глубину, сообщает ТАСС.

Максимальная глубина для подлодки составляет 600 метров согласно техническим характеристикам судна. Задачи все были успешно выполнены, системы и механизмы работают в штатном режиме.

Экипаж осуществил погружение в Баренцевом море на границе с Норвежским. Погружение подтвердило заложенные возможности крейсера.

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