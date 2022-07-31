"Северодвинск", вооруженный "Цирконом", станет грозой морей

Одними из первых поздравление верховного главнокомандующего на Кронштадтском рейде приняли экипажи атомных субмарин.

Атомный подводный крейсер "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые стал участником военно-морского парада. Это один из самых секретных кораблей российского ВМФ, оснащенный ракетами "Калибр", "Оникс", а теперь и гиперзвуковыми "Цирконами". Атомоход несет грозное оружие, которого хватит, чтобы гарантированно обезвредить целую авианосную группировку противника.

По сути, "Циркон" – это теперь главный калибр "Северодвинска". Осенью завершились испытания гиперзвуковой ракеты, и она встала на вооружение.

Скорость – около восьми Махов, дальность – до 1000 километров. То есть расстояние до цели "Циркон" преодолевает примерно за 10 минут. Старт такой ракеты обнаружить почти невозможно, перехватить – тем более. Существующие системы ПРО от нее не могут защитить.

Каждый корабль уникален по-своему, но на "Северодвинске" каким-то стечением обстоятельств собрались сразу несколько моряков, кто успел поучаствовать и в сухопутном параде, и теперь вот в Главном Военно-морском. При этом складывается впечатление, что на параде больше всех работы у штурманов. Проход узкостей, а именно так называется этот маневр на флоте, – одна из самых сложных задач. Особенно в прибрежной зоне, где метр вправо, метр влево – и можно наскочить на мель.

Даже в статической экспозиции, на рейде Кронштадта, когда корабль стоит на бочках, штурман всегда на посту. Необходимо контролировать точность якорной стоянки, чтобы не снесло. Тем более, когда с Балтики дует почти штормовой ветер.