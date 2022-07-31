Тема:

День Военно-Морского флота 10 минут назад

31 июля 2022 20:51 Дмитрий Петров

"Северодвинск", вооруженный "Цирконом", станет грозой морей

Одними из первых поздравление верховного главнокомандующего на Кронштадтском рейде приняли экипажи атомных субмарин.

Атомный подводный крейсер "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" впервые стал участником военно-морского парада. Это один из самых секретных кораблей российского ВМФ, оснащенный ракетами "Калибр", "Оникс", а теперь и гиперзвуковыми "Цирконами". Атомоход несет грозное оружие, которого хватит, чтобы гарантированно обезвредить целую авианосную группировку противника.

По сути, "Циркон" – это теперь главный калибр "Северодвинска". Осенью завершились испытания гиперзвуковой ракеты, и она встала на вооружение.

Скорость – около восьми Махов, дальность – до 1000 километров. То есть расстояние до цели "Циркон" преодолевает примерно за 10 минут. Старт такой ракеты обнаружить почти невозможно, перехватить – тем более. Существующие системы ПРО от нее не могут защитить.

Каждый корабль уникален по-своему, но на "Северодвинске" каким-то стечением обстоятельств собрались сразу несколько моряков, кто успел поучаствовать и в сухопутном параде, и теперь вот в Главном Военно-морском. При этом складывается впечатление, что на параде больше всех работы у штурманов. Проход узкостей, а именно так называется этот маневр на флоте, – одна из самых сложных задач. Особенно в прибрежной зоне, где метр вправо, метр влево – и можно наскочить на мель.

Даже в статической экспозиции, на рейде Кронштадта, когда корабль стоит на бочках, штурман всегда на посту. Необходимо контролировать точность якорной стоянки, чтобы не снесло. Тем более, когда с Балтики дует почти штормовой ветер.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram

общество Военно-морской флот России/ВМФ России крылатая ракета "Калибр" подлодка новости "Циркон"

Ранее по теме