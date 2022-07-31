Новая Морская доктрина: что угрожает нацбезопасности России

Президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин подписал в воскресенье указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России.

Церемония прошла в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Трансляцию вели телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Как сказано в доктрине, опубликованной на официальном портале правовой информации, основными угрозами морской национальной безопасности России являются стремление США к доминированию в Мировом океане и усиление активности НАТО. В документе отмечается, что американцы стремятся влиять на глобальное процессы, в том числе связанные с транспортными коммуникациями и энергетическими ресурсами Мирового океана.

В свою очередь, НАТО все чаще проводит учения в морях, омывающих берега России, а военная инфраструктура Альянса приближается к границам РФ.

Морская доктрина устанавливает, что боевые возможности ВМФ РФ будут наращены для обеспечения национальной безопасности и защиты интересов России. В частности, в Крыму планируется укрепить военную инфраструктуру, а Черноморский флот получит усиление.

Внезапно возникающие и труднопрогнозируемые пандемии опасных заболеваний отныне считаются рисками для российской морской деятельности. Как уточняется в доктрине, пандемия коронавируса привела к геополитической неопределенности и глобальному экономическому кризису.

В значительной мере, подчеркивается в документе, кризис вызван стремлением ведущих государств свернуть глобализацию и участвовать в борьбе за лидерство в мире.