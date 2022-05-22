Пентагон: риск международного конфликта с участием России и КНР растет

Риск серьезного международного конфликта, в котором будут участвовать великие державы, постоянно растет. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Его слова процитировал телеканал Fox News.

Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, призвал их быть готовыми к такому развитию событий, отметив, что вероятность конфликта не снижается, а лишь растет.

К мировым державам генерал Милли отнес Россию и Китай. Он подчеркнул, что эти страны располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, которые основаны на порядке.

Ранее представители Министерства обороны России сообщили, что по инициативе США состоялись телефонные переговоры Марка Милли с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым. В том числе обсуждалась ситуация на Украине.

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