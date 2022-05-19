В Пентагоне пояснили, о чем говорили Милли и Герасимов

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли в ходе телефонного разговора обсудили вопросы в сфере безопасности. Об этом сообщила американская сторона, передает РИА Новости.

Кроме того, военачальники договорились сохранять открытыми линии коммуникации. Подробности первого с начала спецоперации на Украине разговора, который состоялся по инициативе США, не разглашаются.

Напомним, 13 мая министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсуждали актуальные вопросы международной безопасности, а также ситуацию на Украине.

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