Современные условия требуют от России решительных действий

Президент России Владимир Путин в воскресенье выступил на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Российский лидер заявил, что в настоящее время от государства требуются адекватные, оперативные и решительные действия. Трансляцию ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Убежден, что нынешнее поколение матросов и офицеров – это надежная, несокрушимая опора Отечества", – заявил Путин.

Президент уверен, что защита Родины – "высокий долг и смысл жизни каждого из нас".

При развитии флота руководство страны особое внимание уделяет благополучию семей моряков и работников всех отраслей, связанных с ВМФ.

Путин поблагодарил военных моряков за службу и отметил, что верит в них.

"Слава Военно-морскому флоту России. Ура!" – заключил президент.