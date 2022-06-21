"Дорогу осилит именно идущий", – подчеркнул Владимир Путин

В Москве состоялась встреча президента Путина с выпускниками военных вузов. Глава государства заверил будущих офицеров Вооруженных сил, что совершенствование армии во всех ее сегментах идет на пользу безопасности государства.

"Наша армия и флот в соответствие с требованиями сегодняшнего дня совершенствуются во всех их важнейших сегментах, и это совершенствование пойдет на пользу армии и флоту и всей военной организации государства", – заявил Владимир Путин. "Нет никаких сомнений в том, что мы будем еще сильнее", – подчеркнул президент.

Президент отметил, что в истории нашей страны никогда не было такого периода, когда можно было сидеть, сложа руки. Россия всегда проходит через испытания. Практически никогда не бывает, чтобы государство и общество привели к необходимому результату под ручки.

"В истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать​​​. Всегда Россия шла через какие-то испытания. Впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда", – заявил президент. "А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий", – добавил Путин.