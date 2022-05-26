Президент России: будем двигаться дальше

Россия сделала все необходимое по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи. Теперь мы будем двигаться дальше, заверил глава страны.

При этом Владимир Путин отметил, что импортозамещение – не панацея от всех бед, Россия не будет развиваться только в этом направлении. "Но там, где мы вынуждены заниматься этим импортозамещением, мы делаем это, и будем делать дальше", – заключил президент. Пока что процесс идет, иногда с переменным успехом, но Россия точно станет от этого только сильнее, особенно в области высоких технологий.

"Мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать. Нас хотят оттуда немножко выдавить, но в современном мире это просто нереалистично, невозможно", – считает российский лидер. Россия не собирается отделять себя от внешнего мира какой-то стеной. Но и нас никто отделить насильно не сможет. Те, кто стремится изолировать нашу экономику и промышленность от внешних контактов, наносят ущерб себе.

"Какими бы устойчивыми ни были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику, сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной", – заявил Владимир Путин.

Глобальные экономические тенденции в современном мире являются основной причиной развития евразийской интеграции. Политическая ситуация не влияет на это, указал президент России. Строительство отношений с непосредственными соседями является приоритетом еще с советских времен.

"Мы уже тогда начали выстраивать отношения, и я еще об этом скажу чуть попозже, в рамках так называемого большого евразийского партнерства, и это было связано не с политической конъюнктурой, это было связано с глобальными экономическими тенденциями в мире. В связи с тем, что центр экономического развития постепенно, и мы это прекрасно знаем, и представители бизнеса это знают, перемещается, и это движением продолжается до сих пор, в Азиатско-тихоокеанский регион", – цитирует Владимира Путина РИА Новости.

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