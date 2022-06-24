Путин: некоторые страны стремятся подменить архитектуру безопасности

Президент России Владимир Путин во время выступления на заседании в формате "БРИКС плюс" обратил внимание на то, что некоторые страны в интересах сохранения своего доминирования последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, на некие правила, которые непонятно кто придумал.

По словам Путина, попытки сдержать развитие государств, которые не готовы жить по таким – придуманным кем-то – правилам, а также безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, умноженное на последствия пандемии коронавируса, лишь обострило кризисные явления в мировой экономике.

Выступление российского лидера транслировали канал "Россия 24" и платформа "Смотрим".