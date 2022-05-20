Угрозы у границ растут. Россия создаст новые части и подразделения

У границ России на Западном стратегическом направлении наблюдается нарастание военных угроз. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

По его словам, интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась в 15 раз за последние 8 лет. Также глава Минобороны отметил, что заходы американских кораблей с управляемым ракетным оружием в Балтийское море приобрели систематический характер. С 2016 года вблизи Калининградской области зафиксировано 24 выхода в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

Кроме того, США и НАТО увеличивают масштабы оперативной и боевой подготовки около границ России. По данным Шойгу, в учениях "Защитник Европы" сейчас принимают участие около 40 тысяч военнослужащих из 30 стран альянса.

Также министр отметил желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти действия вызывают "напряженность", вследствие чего будут предприняты меры "адекватного противодействия".

Глава военного ведомства заявил, что в ЗВО до конца года будут сформированы 12 воинских частей и подразделений. Вместе с этим продолжится совершенствование боевого оснащения армии, в этом году планируется получить более 2 тысяч единиц современной военной техники и вооружения.

Шойгу отдельно выделил рост уровня подготовки соединений Западного военного округа. По его словам, он составил 25% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, на 42% выросла интенсивность обработки задач кораблями Балтийского флота, выполнено более 300 боевых упражнений с применением различных видов вооружения, налет авиации округа с начала года увеличился на 4%.

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