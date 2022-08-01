Заявление Путина о ракетах "Циркон" на параде в День ВМФ напугало британцев

Слова президента РФ Владимира Путина о поставке гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы России вызвали панику в Великобритании. Об этом сообщил журналист Дуглас Пейшент в статье для издания Mirror.

Пейшент отметил, что гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, которая в девять раз превышает скорость звука, и назвал слова российского президента "леденящей душу угрозой". В комментариях к материалу более хладнокровные британцы заявили, что никакой опасности не существует, ведь никто в здравом уме не будет запускать ракету на территорию ядерной державы.

Во время парада в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге Владимир Путин заявил, что уже в ближайшие месяцы начнется поставка гиперзвуковых ракетных комплексов "Циркон" в Вооруженные силы РФ. Фрегат "Адмирал Горшков" станет первым кораблем, который будет использовать "Циркон".

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы – одна тысяча километров. "Циркон" способен поражать наземные и надводные цели.

В начале июня фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил цикл испытаний ракеты "Циркон", в ходе которых он поразил морскую мишень, находившуюся в Белом море на удалении порядка тысячи километров.