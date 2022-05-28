Выпущенный из Баренцева моря "Циркон" уничтожил цель в Белом

Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень. Об этом сообщили в Минобороны России.

Стрельба была выполнена из акватории Баренцева моря. Морская мишенная позиция располагалась в Белом море, отметили в ведомстве.

Ракета успешно поразила цель, находившуюся на расстоянии в тысячу километров.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна совершать продолжительный аэродинамический полет, осуществляя при этом маневрирование в плотных слоях атмосферы. Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука, а дальность — тысяча километров.