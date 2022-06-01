"Циркон" готов: "Адмирал Горшков" провел испытания гиперзвуковой ракеты

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил об успешном выполнении цикла испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия.

Моисеев напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около тысячи километров.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС о завершении государственных испытаний "Циркона" с надводного носителя.

В послании к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" может развивать скорость, равную 9 числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тысячи км.