01 июня 2022 12:44

"Циркон" готов: "Адмирал Горшков" провел испытания гиперзвуковой ракеты


МО РФ

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев сообщил об успешном выполнении цикла испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия.

Моисеев напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около тысячи километров.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС о завершении государственных испытаний "Циркона" с надводного носителя.

В послании к Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" может развивать скорость, равную 9 числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тысячи км.

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