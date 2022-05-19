В беседе с "Зеленским" Буш-младший подтвердил работу биолабораторий

Экс-президент США Джордж Буш-младший подтвердил работу американских биолабораторий на Украине во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившим ему от имени Владимира Зеленского.

Фрагмент беседы был обнародован сегодня на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"​​​, передает РИА Новости.

В ходе разговора бывший американский лидер утвердительно ответил на благодарность "Зеленского" за финансирование биолабораторий. Кроме того, пранкеры сообщили, что украинским властям удалось сохранить американское наследие и перенести лаборатории в безопасное место.

Вован и Лексус заверили Буша-младшего, что русским ничего не удалось заполучить. На это он снова ответил "Да".

Остальную часть разговора пранкеры пообещали опубликовать в ближайшее время на своем канале на Rutube.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.