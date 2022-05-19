"Герои Украины" задали Джорджу Бушу-младшему вопрос из "Брата-2"

Пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Американский политик думал, что ведет разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Запись беседы пранкеры представили на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание"​​​.

Вован и Лексус от имени Зеленского попросили Буша-младшего поговорить с якобы героями Украины, которые сбили много российских самолетов. "Я вами очень горжусь", — заявил экс-президент во время беседы с ними.

Пранкеры задали политику знаменитый вопрос из российского фильма "Брат-2": "Вот скажи мне, американец, в чем сила?". Экс-президент ответил. По его словам, правда с украинским народом и Зеленским. Кроме того, Буш-младший сравнивает президента Украины с Уинстоном Черчиллем. Бывший американский лидер также призвал киевский режим и дальше бороться с русскими.

Вовану и Лексусу часто и довольно успешно удается разыгрывать мировых политиков. Например, в марте этого года на их удочку попал британский министр обороны. В Великобритании это вызвало большой скандал.

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