Олег Царев объяснил задержание брата отвлечением внимания от "Азовстали"

Бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев прокомментировал в своем telegram-канале новость о том, что его брата задержали сотрудники СБУ по подозрению в подготовке диверсии. "Утром просмотрел новости на украинских каналах. Обратил внимание, что нигде не говорили о сдаче в плен "Азова" в Мариуполе. Еще во время просмотра подумал, чем же офис президента Зеленского будет перебивать медийную повестку? Ну вот теперь стало понятно", – написал Олег Царев.

О задержании родственника бывшего парламентария в четверг сообщила Служба безопасности Украины. По данным спецслужбы, задержанный планировал совершить подрывы объектов инфраструктуры в Днепропетровской области. По данным СБУ, у мужчины нашли оружие, тротил и документы гражданина РФ. Задержанному инкриминируют подготовку к диверсии, решается вопрос о его аресте.

Как пояснил Олег Царев, задержанный является его сводным братом по отцу Михаилом Царевым. Отношения братья не поддерживают с 2014 года, после того, как семья Олега Царева "попала в непростую ситуацию". Напомним, в 2014 году украинская полиция объявила оппозиционного Киеву экс-депутата в розыск.

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