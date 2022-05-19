"Айдаровец" Мурыга оказался гражданином России и Украины

В пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что арестованный украинский националист Денис Мурыга имеет двойное гражданство – РФ и Украины. В настоящее время Мурыга арестован до 16 июля.

Мурыгу подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании. По данным источника РИА Новости, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона "Айдар"​​​ с начала 2015 года.

Известно, что националист был в группе "айдаровцев", которые взорвали мост в Луганской народной республике. При теракте погибли мирные жители.

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