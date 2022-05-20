Возрастной предел для первого военного контракта предложено снять

В Государственную Думу РФ внесен законопроект об отмене верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По их мнению, отмена возрастного лимита для совершеннолетних граждан, в том числе иностранцев, позволит привлечь на военную службу востребованных специалистов, в число которых входят работники сферы медицинского обеспечения, инженерии, связи.

Добавим, что сейчас по закону "О воинской обязанности и военной службе" первый контракт могут заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане до 30 лет.

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