Кремль не стал говорить об инициативе о возрасте военных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать внесение в Госдуму законопроекта об отмене верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы.

"Не могу ничего сказать, я не знаком с этим законопроектом", – передает слова Пескова ТАСС.

По мнению авторов инициативы, отказ от этого ограничения позволит привлечь на военную службу представителей востребованных в армии специальностей, в там числе медиков, инженеров и связистов.

Сейчас по закону "О воинской обязанности и военной службе" первый контракт могут заключить россияне в возрасте от 18 до 40 лет, а также иностранные граждане до 30 лет.

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