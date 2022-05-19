Песков заверил, что речи о возрождении пионерского движения не идет

В России не собираются возрождать пионерское движение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о создании движения для детей и молодежи "Большая перемена", передает "Интерфакс".

По его словам, законопроект направлен на создание движения "более широкого контекста", в котором именно дети будут генераторами идей.

"Это не организация, наоборот более гибкий, более широкий формат, который позволит детям из разных направлений, разных организаций ощущать некое единство", – сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что в состав движения будут входить не только школьники, но и "молодые люди, молодежь".

Напомним, законопроект о создании российского движения для детей и молодежи "Большая перемена" внесен на рассмотрение в Государственную Думу большой группой депутатов и сенаторов. Он предусматривает, что наблюдательный совет возглавит президент РФ Владимир Путин.

Целью движения станет содействие проведению государственной политики в интересах молодежи, участие в воспитании детей, помощь в профориентации и самореализации, организации досуга, подготовка к полноценной жизни в обществе. Его участниками станут школьники от 6 лет, учащиеся колледжей и техникумов. Движение – добровольное, предполагается равенство всех участников.

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