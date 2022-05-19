"Большая перемена": обсуждаются принципы нового детско-юношеского движения

"Большая перемена"- возможное название будущей масштабной общественной организации детей и молодёжи в России. Первое ее обсуждение пройдет 1 июня в Москве на I Съезде детских движений в рамках Фестиваля детства и юности "Большая Перемена".

Важно, что инициатива исходила именно от самих детей. Впервые президенту России сказала об этом 12-летняя Диана Красовская из Севастополя – это произошло на заседании Наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей". До этого Диана много слышала о пионерской организации от своей мамы.

"Когда я попала в "Большую перемену", я поняла, что это очень похоже на то, что рассказывала мама. Я знаю, что у пионеров были свои установки – хорошо учиться, помогать старшим, заботиться о младших, о природе", – рассказывает Диана Красовская.

База для создания новой организации есть – масса школьников уже участвует в различных программах и начинаниях, направленных на развитие инициатив, применение талантов в различных сферах. Это и юнармейцы, и многочисленные волонтерские организации, и платформа "Россия – страна возможностей", которая объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Новая организация охватит 18 миллионов, почти всех школьников. Для сравнения: нынешние детские движения суммарно охватывают около 3 млн детей.

В течение всего лета принципы построения движения будут обсуждаться на всех детских площадках, форумах, в детских центрах и лагерях.

"Абсолютное большинство, кто уже активен, при решении проблем и участии в жизни страны хотели бы, чтобы такая организация была масштабной, российской. Большая группа авторов готовила такой законопроект, и сегодня, в день столетия пионерии, – такой законопроект внесён", – говорит Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации РФ.

Ровно сто лет назад родилась пионерия. Вторая Всероссийская конференция РКСМ 19 мая 1922 года приняла резолюцию "Детское движение". Ещё раньше Надежда Крупская предлагала объединить детей, создать организацию наподобие скаутской, но с другой мощной идеологией.

Это было время, когда считалось, что взрослые должны отдавать себя работе, а детей должно воспитывать государство. Девизы, галстуки, знамёна, пионерские барабаны и проходы маршем по улицам городов и сел – вскоре все это стало непременной частью жизни советских детей.

Постепенно ответственности у пионеров становилось все больше, появились тимуровцы. Пионеры помогали старшим, несли шефство над младшими, собирали металлолом. Был важен принцип наставничества, над пионерами шефство нёс комсомол. Началась Великая Отечественная – и десятки пионеров стали героями, партизанами и сыновьями полков. Со временем идеологическая основа не ушла, но у многих в памяти осталась именно пионерская романтика – походы, пионерские лагеря, пионерские костры. Лучшие из лучших попадали в знаменитый лагерь Артек, где иногда отдыхали и сверстники из других стран

Будущая организация станет общественным институтом, где не будут навязывать линию партии. Это ее коренное отличие от пионерии. Основы в новой организации будут духовно-нравственные.

"Это не будет повторением пионерской организации, там растили воспитывали будущих коммунистов, это считалось пределом развития человека. В новой России – это жизнь духовная. Мы должны давать духовные ориентиры нашим детям", – считает Николай Бурляев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по общественным и религиозным организациям.

Есть и ещё важный фактор для создания организации. Сейчас, когда подросток поступает в колледж, он лишается участия во многих программах, которые существуют именно для школьников. И, конечно, разные возможности есть у сельских и городских ребят. Доступность кружков, лагерей, инициатив – девиз будущей организации.

"Мы не должны отдавать на откуп судьбе воспитание молодёжи. Нужно взять все лучшее из прошлого и добавить лучшее из того, что есть сейчас", – говорит Артем Метелев, председатель комитета ГД по молодежной политике.

Координацией такой поддержки со стороны государства займутся, в первую очередь, министерство просвещения и Федеральное агентство по делам молодёжи.

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