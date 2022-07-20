Путин возьмет под "свое крыло" новое молодежное движение

Президент Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового российского движения детей и молодежи.

С соответствующим предложением к главе государства во время общения с финалистами конкурса "Большая перемена" обратилась 13-летняя Анастасия Глазкрицкая из Санкт-Петербурга. На вопрос школьницы, согласен ли Путин взять движение "под свое крыло", президент ответил: "Согласен, Настя! При такой подаче невозможно отказаться!"

"Президент отметил, что дети пока, возможно, знают меньше, чем взрослые, но они чувствуют острее, они более искренни", поэтому общение детей со взрослыми полезно и для тех, и для других. "Поэтому предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения, и всем его участникам", – сказал Путин.

Ранее участники учредительного собрания российского движения детей и молодежи проголосовали за создание организации.

Президент РФ подписал закон "О российском движении детей и молодежи". В числе целей такого движения значатся содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе. Участниками движения смогут стать дети с шести лет, организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые наставники.