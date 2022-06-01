Путин поддержал создание общероссийского детского движения

В Международный день защиты детей президент РФ Владимир Путин выразил поддержку созданию единого общероссийского детского движения "Большая перемена".

Глава государства сообщил об этом в ходе обращения к участникам фестиваля "Большая перемена".

"Поддерживаю вашу инициативу о едином детском движении", – сказал Путин, обращаясь к участникам фестиваля "Большая перемена".

Президент отметил, что целью движения является создание равной, доступной и интересной среды для развития подрастающего поколения, однако как она будет устроена, решать самим ребятам.