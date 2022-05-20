Мельника "смущает и раздражает" Шольц

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью RND связал нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Киев с оттягиванием поставок ему тяжелого вооружения и заявил, что это подает "неверный сигнал", передает ТАСС.

"Он, похоже, не готов окончательно реализовать историческое решение о поставках тяжелых вооружений, хотя есть решение парламента Германии, которому уже три недели", – сказал Мельник.

По словам дипломата, Шольц, "называющий себя другом Украины", просто не хочет этого делать.

Посол отметил, что многие тяжелые вооружения уже не эксплуатируются Германией, поэтому их передача Киеву не повлияет на обороноспособность страны. Мельник считает, что такая позиция Берлина связана со старой политикой в отношении России.

Напомним, ранее Киев отказался принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, якобы из-за его тесных связей с Москвой. Позже Олаф Шольц в интервью радиостанции RBB заявил, что пока не планирует поездку на Украину, так как уже был там до начала спецоперации России. После этого Мельник назвал канцлера "обиженной ливерной колбасой".

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