Российская авиация за сутки уничтожила несколько украинских ЗРК

За минувшие сутки летчики российских ВКС нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Украины, об этом заявили в Минобороны России в пятницу, 20 мая.

В частности, в районе Северска была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", а около населенного пункта Барвенково, расположенного в Харьковской области – радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Отмечается, что удары наносились с использованием высокоточных ракет воздушного базирования.

Помимо этого, авиация поразила четыре пункта управления, семь складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также – 45 районов сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

По последней информации, с момента начала специальной военной операции, российские военные уничтожили значительную часть средств ПВО противника, украинская сторона потеряла 314 зенитных ракетных комплексов различных типов.

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