Накануне 9 мая украинские власти предприняли несколько авантюрных попыток захватить остров Змеиный в Черном море. Все они были пресечены, захватчики уничтожены. Подобные провокации и впредь будут жестко пресекаться, заявил Сергей Шойгу.

На Змеином нашими военными было уничтожено более пятидесяти украинских военнослужащих из элитных подразделений. ВСУ лишились четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати БПЛА.

"Терпя поражение на "земле", киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", – сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ​​​.

При этом ВСУ, пытаясь задержать продвижение российских войск, не выпускают из городов местных жителей, используют их как живой щит, отметил Сергей Шойгу.

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