Уимблдон сожалеет о решении АТР и WTA. Но не о своем

Решение АТР и WTA о лишении Уимблдонского теннисного турнира рейтинговых очков стало большой неожиданностью для организаторов. Ранее британская сторона отстранила теннисистов России и Белоруссии.

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация решили не начислять рейтинговые очки участникам Уимблдонского турнира, на котором решением организаторов не смогут выступить игроки из России и Белоруссии. Это решение стало неожиданностью для британцев.

Руководство Уимблдона весьма расстроено санкциями АТР и WTA в адрес Всеанглийского лаун-теннисного клуба, который под давлением британского правительства лишил россиян и белорусов права играть на турнире "Большого шлема". Тем не менее, британская сторона не собирается отменять свое решение, которое явно носит характер преследования по национальному принципу.

Надо сказать, что и Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что не будет начислять рейтинговые баллы юниорам и спортсменам-колясочникам на предстоящем турнире в пригороде Лондона.

Ранее Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в Уимблдоне. Под запрет попали и другие теннисные соревнования на территории Великобритании. ATP и WTA выступили с критикой решения организаторов Уимблдона. Кроме того, решение британцев критиковали и многие звезды тенниса, как действующие, так и бывшие.

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