Президенты США и Южной Кореи обсудят сотрудничество в ядерной сфере

Главы США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль обсудят сотрудничество в ядерной сфере, КНДР и Украину на переговорах в Сеуле, сообщает "Рейтер".

Какое именно сотрудничество в ядерной сфере, агентство не уточняет. Однако известно, что Пхеньян призовут выполнять резолюции Совбеза ООН, кроме того, лидеры будут говорить о проблемах глобальных цепочек поставок и последствиях российской военной спецоперации на Украине.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. С начала года Пхеньян осуществил уже более десяти ракетных испытаний, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Предыдущее подобное событие произошло 7 мая, когда Северная Корея осуществила запуск одной баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.

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