Ненадежный союзник: Япония опасается рассчитывать на США

Президент Республики Корея распорядился укрепить оборонный потенциал в ответ на запуск Пхеньяном восьми баллистических ракет малой дальности. Ситуацию по телефону обсудили представители Вашингтона, Сеула и Токио, ответственные за политику в отношении КНДР. Американские военные утверждают, что пуски северокорейских ракет не угрожают США и их союзникам. Для чего же Вашингтон демонстрирует военную активность в регионе?

О запусках северокорейских ракет в Японии сообщают примерно так же, как о большинстве происходящих в стране землетрясений, которые здесь случаются почти каждую неделю: ракета запущена, информация уточняется, о жертвах и разрушениях данных нет.

Повышение ракетной активности на севере Корейского полуострова фиксируется с начала года. Только за сегодня насчитали восемь снарядов малой дальности, выпущенных в сторону Японского моря. Еще три Пхеньян запустил полторы недели назад, как раз под занавес азиатского турне Джо Байдена, который в Сеуле и Токио договаривался о наращивании военного присутствия и укреплении сил сдерживания.

На переговорах в Сеуле речь шла о том, что Пентагон при случае готов применить весь арсенал средств, включая ядерный потенциал, а на этой неделе, впервые за последние четыре года и семь месяцев, США и Южная Корея провели совместные учения, в которых был задействован атомный авианосец "Рональд Рейган". Официально сообщается: учения призваны сдержать Северную Корею, хотя на деле они всегда только провоцировали КНДР. Именно совместная военная активность Вашингтона и Сеула использовалась Пхеньяном как повод для асимметричного ответа в виде новых испытаний.

"США считают, что КНДР ведут на своем полигоне Пунгери приготовления к тому, что станет ее седьмым ядерным испытанием. Такая оценка согласуется с недавними публичными заявлениями самой КНДР. Мы готовимся к любому развитию событий в тесном взаимодействии с японскими и южнокорейскими союзниками. Мы также готовы к кратко- и долгосрочной корректировке наших военных возможностей для ответа на любые провокации Северной Кореи и, в случае необходимости, к усилению как сил обороны, так и сдерживания для защиты наших союзников в регионе", – заявил спецпосланник США в Северной Корее Сун Ким.

В Азии у США других союзников, кроме Южной Кореи и Японии, нет. При этом между собой Сеул и Токио никакими союзническими обязательствами не связаны. А так как и в Южной Корее, и в Японии у США есть базы и постоянный военный контингент, Вашингтону не составляет больших усилий влиять на политику этих стран в зависимости курса действующей американской администрации. В повестке Белого дома сейчас в том числе курс на противостояние с Китаем.

"Соединенные Штаты… политизируют экономические проблемы в угоду собственным интересам, подрывая интересы других стран и региона в целом. Такие действия не могут завоевать поддержку и ведут в никуда", – указал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

И на этом фоне союзник США Япония ужесточает риторику в отношении Китая. Накануне Токио выразил Пекину официальный протест в связи с появлением китайских судов в районе спорных островов Сэнкаку в Южно-Китайском море, которые материковый Китай, равно, кстати, как и Тайвань, называют Дяоюйдао и считают незаконно оккупированными японцами. Пекин протест проигнорировал и обвинил Токио в попытках присвоить себе внушительную часть акватории Филиппинского моря в зоне коралловых рифов Окинотори в тысячах километрах к югу от основной территории Японии.

"Окинотори, как известно, не остров. Он находится под водой, за исключением менее 10 квадратных метров поверхности во время прилива. Однако Япония, следуя своим интересам, незаконно претендует на 700 тысяч квадратных километров водной поверхности вокруг крохотного рифа. Это является посягательством на открытое море и международные воды и подрывает интересы мирового сообщества", – заявил по этому поводу Чжао Лицзянь.

В территориальных спорах с Китаем японцы, впрочем, дальше заявлений протеста идти не решаются. Как показал недавний визит президента США в Токио (когда Белый дом открестился от заявления Байдена отправлять американские войска для защиты Тайваня), Соединенные Штаты хоть и стратегический союзник, но в случае реального конфликта расчет на то, что Вашингтон будет выполнять свои союзнические обязательства в полном объеме, может оказаться опрометчивым.